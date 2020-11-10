Нарушает закон: юрист указал на скандальный нюанс с карантином выходного дня в Украине

В Украине планируют ввести карантин выходного дня, однако это нарушает норму Конституции о праве на предпринимательскую деятельность.

Речь об этом идет в материале “источника”.

Во время локдауна весной этого года украинцам запрещали посещать парки и выводить детей на детские площадки. Многие юристы заявляли, что такие меры власти ввели незаконно, так как они нарушают нормы Конституции.

В августе текущего года это подтвердил и Конституционный суд, признав неконституционными отдельные положения постановления Кабинета министров об установлении карантинных ограничений в Украине. А именно о праве на свободу передвижения, праве покидать территорию Украины, праве на мирные собрания, праве на предпринимательскую деятельность и праве на доступ к медицинской помощи.

Как пояснил адвокат, старший партнер АК “Кравец и партнеры” Ростислав Кравец, введение карантина выходного дня нарушает норму Конституции о праве на предпринимательскую деятельность.

“Касательно юридических аспектов могу сказать, что без соответствующего решения о введении военного или чрезвычайного положения, такие ограничения являются незаконными, о чем также было сказано в решении КС“, – отметил он.

Юрист добавил, что возникает вопрос также о том, кто будет возмещать предпринимателям убытки.

“То есть должно быть решение об освобождении этих ТРЦ, заведений общественного питания, магазинов, которые не входят в перечень, которым разрешено работать, от налога на землю, например. На самом деле это только попытки создать вид, что власть что-то делает“, – говорит он.

Кравец также добавил, что в случае введения подобных мер бизнес может подавать в суд и защищать свои права. В частности, он сообщил, что уже есть десятки исков относительно запретов, действовавших весной.

“Оказывается адвокатам также запрещено было работать весной, и мы подали соответствующий иск о возмещении нанесенного ущерба этими запретами. На сегодняшний день уже есть десятки подобных исков. Мы же сейчас должны говорить о мерах по обузданию этого вируса, а не снова вредить бизнесу“, – сказал адвокат.

По его словам, карантин выходного дня никоим образом не повлияет на общую картину с эпидемией в Украине. Так как вряд ли что-то изменится от того, что люди будут ходить в ТРЦ и рестораны не в выходные, а в будни.

Детальнее читайте в материале “источника”: Карантин выходного дня: как власти борются с бизнесом, а не эпидемией.