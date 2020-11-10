В МОЗ рассказали, как будет действовать карантин “выходного дня”

Министерство здравоохранения предлагает усилить карантинные мероприятия. Их уже в ближайшие дни рассмотрят на заседании правительства.

Об этом во время ежедневного брифинга сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба МОЗ

“Мы понимаем, что полный локдаун будет большим испытанием для экономики Украины, в частности для малого и среднего бизнеса. Но нам важно разорвать цепь передачи заболевания. Поэтому мы инициируем введение жесткого карантина “выходного дня”. Это поможет уменьшить количество контактов между людьми “, – подчеркнул глава Минздрава.

Министр отметил, что прогнозно такой карантин будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Работать будут исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автомобильные заправки и ветеринарные аптеки. В то же время Минздрав инициирует закрытие развлекательных и торговых центров в выходные дни, а также ограничения работы ресторанов до режима “на вынос”.