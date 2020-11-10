Зеленский отметил государственными наградами работников национальной культуры и искусства – среди них жительница Луганщины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 491/2020 «О награждении государственными наградами Украины по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства».

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации

За значительный личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство начальнику управления Луганской областной государственной администрации Алине Адамчук присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Украины».