СМИ: НВФ отказывается пропускать людей через свои пункты пропуска

В Луганской области украинская сторона пропустила через КПВВ “Золотое” и “Счастье” людей, но боевики их не пустили на оккупированную территорию через свои КПВВ.

Через КПВВ “Золотое” на оккупированную территорию перешли несколько человек. По состоянию на 9:40, людей, которых пропустила украинская сторона, оккупанты не пропустили, ссылаясь на неготовность их КПВВ к открытию. Об этом сообщает корреспондент Суспільного с места происшествия.

Как рассказала журналистка, которая находится на КПВВ “Счастье”, украинская сторона пропустила через КПВВ на оккупированную территорию 5 человек. По состоянию на 9:35 оккупанты не пропустили людей на оккупированную территорию.

Напомним, с сегодняшнего дня начали свою работу 7 КПВВ на Донбассе. Такое решение было принято командующим Объединенных сил. Украинская сторона возобновила свою работу.