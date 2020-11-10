Кооператив фермеров в Станице Луганской ремонтирует дорогу за свой счет

При содействии Проекта USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины” (Проект USAID) сельскохозяйственный кооператив “Овощи станичников” (Луганская область) подводит итоги сезона-2020. Сейчас, когда сезон выращивания овощей в закрытом грунте завершается, фермеры взялись ремонтировать дорогу в Станице Луганской.

Об этом сообщается на страничке проекта в ФБ.



“Этот участок дороги – около одного километра. Он идет к нашему будущему логистическому центру. Мы наняли трактор, выравниваем дорогу, будем засыпать щебнем. Сейчас, когда основные работы в теплицах завершаются, мы решили вложить время и деньги в это, ведь потом эта дорога будет важной для нас “, – рассказывает соучредитель кооператива” Овощи станичников “Марианна Нещерет.



Логистический центр (хаб) в следующем году планирует построить Проект USAID. Кооператив давно нуждался в таком хабе, но не было денег на воплощение.



“Сейчас мы проводим расчеты, уже выбрали место, где будут строить этот хаб. К этому хабу члены кооператива смогут привозить урожай, оставлять на хранение в холодильниках. Когда соберется нужна партия, фермеры будут отправлять охлажденную продукцию покупателю – на рынки или в супермаркеты “, – сказал специалист аграрного сектора Проект USAID Александр Карельсон.

Транспорт для доставки овощей оптовым покупателям в кооперативе планируют приобрести самостоятельно. До этого времени Проект USAID арендовал фермерам автомобиль для доставки заказов.



“В 2019-2020 годах Проект USAID арендовал нам автомобиль для доставки овощей в супермаркеты Киева. Обычно это делали за несколько дней вперед – таковы были условия. Но работа со свежими овощами требует большей мобильности. Ситуации с уборкой урожая бывают разные, условия закупок заказчики могут изменить буквально за час. Поэтому мы решили приобрести собственный транспорт, купить его за деньги членов кооператива “, – сказала Марианна.



В этом году в кооперативе многое делали впервые. В апреле впервые использовали нидерландских шмелей для более качественного опыления растений. В конце получили качественное опыление и урожай раньше на две недели. В этом году впервые посадили новые сорта – желтые и черные гибриды томатов. Использовали энтомофагов – “полезных” насекомых защиты растений.



Также кооператив наладил сотрудничество с сетью супермаркетов “Семья”. Летом и осенью отгружали томаты в сети в Донецкой и Луганской областях

Однако достижением Марианна Нещерет считает то, что в этом году кооператив стал настоящей командой.



“Это проявляется в обыденных вещах, но они важны. Когда приходит, например, машина с удобрениями, торфом по двадцать тонн, это нужно разгрузить. Все вместе собираются в назначенном месте – это о команде. И это очень вдохновляет, ведь каждый из нас понимает – от слаженной работы кооператива зависит успех каждого домохозяйства “, – радуется Марианна Нещерет.



В этом году желание стать членами кооператива выявили еще десять местных жителей, которые выращивают овощи. Сейчас в кооперативе восьмидесяти пяти домохозяйств, семнадцать из них работают с проектом USAID.



