ЛОВГА рассказала о ситуации на пунктах пропуска

Все КПВВ Луганщины начали работу в 8:00.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



Так, на КПВВ в Золотом, Станице Луганской и Счастье начался пропуск людей через линию разграничения с подконтрольной украинской власти территории в 8:00.



Так, по состоянию на 9:00 КПВВ «Счастье» с нашей стороны пересекли восемь человек, «Золотое» – одно транспортное средство и один человек.

На КПВВ «Станица Луганская» с нашей стороны – 20 человек, с противоположной стороны – один.

Они пересекли КПВВ и отправились в направлении линии разграничения.



По информации Государственной пограничной службы Украины, в Золотом и Счастье пропуск лиц противоположной стороной не наблюдается.



Пересечение граждан и транспортных средств будет происходить ежедневно с 8:00 до 16:00.

При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию организовано температурный скрининг. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенного разметки.

Для пропуска через КПВВ граждане дают согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Действуй дома» или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины № 392 от 20.05.2020.