В Новоайдарском районе на частном подворье вспыхнул “Volkswagen Caddy”

9 ноября в 23:09 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре в жилом секторе по адресу: Новоайдарский район, с Колядовка, ул. Тепличная.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.



Прибыв на место пожара, спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что по указанному адресу на частном дворе горит легковой автомобиль марки “Volkswagen Caddy” и есть угроза распространения огня на рядом расположенный жилой дом.



Пожар локализован в 23:47 и ликвидирован в 00:03.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.



К ликвидации пожара было привлечено 4 огнеборца и 1 пожарную автоцистерну.



Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются специалистами.