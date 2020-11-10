На Луганщине нетрезвый пешеход попал под колеса автомобиля

Дорожно-транспортное происшествия произошло в селе Подгоровка Старобельского района 9 ноября около 18:00 на трассе Т-1313.

Об этом сообщают “Старобельские новости”.

Как сообщили журналистам в секторе реагирования патрульной полиции, пешеход, житель Старобельска 1967 года рождения, был в состоянии сильного алкогольного опьянения и внезапно вышел на проезжую часть.

В результате на него наехала водитель авто ЗАЗ Vida, старобельчанка 1973 года рождения.

Пешеходу на месте оказали медицинскую помощь, отвезли в больницу и отпустили домой по заключению врача. Идет следствие.