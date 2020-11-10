“Это может прервать цепь”: озвучен прогноз по эффективности карантина выходного дня в Украине

Специалисты скептически относятся к эффективности карантина выходного дня, введение которого для сдерживания распространения коронавируса в Украине поддержал президент Владимир Зеленский.

Об этом говорится в материале “источника”.

Медики сходятся во мнении, что карантинные ограничения безусловно нужны, чтобы снизить рост заболеваемости и нагрузку на медицинскую систему.

“Это те меры, которые позволят не остановить пандемию, а растянуть заболеваемость во времени, чтобы дать возможность нормально функционировать медицинской системе. Это и есть цель карантина”, – пояснил инфекционист Сергей Крамарев.

По его мнению, закрытие или ограничение работы развлекательных зон и заведений уменьшит количество контактов среди молодежи, которая сейчас является основным источником инфекции для людей из группы риска. Но вот карантин выходного дня, как считает Крамарев, абсолютно не поможет.

“Да, локдаун вводить не стоит, но нужны какие-то разумные ограничения. Но карантин выходного дня – это не выход из ситуации, а просто имитация бурной деятельности”, – сказал он.

Его коллега, инфекционист Виталий Евтушенко считает, что помимо введения ограничений люди должны соблюдать те правила, которые Минздрав установил в начале пандемии.

“У нас сейчас есть правила, которые уже бы очень помогли снизить рост заболеваемости – это дистанция и ношение масок. Но это ведь никто не контролирует, в транспорте толпы народу со спущенными на подбородок масками, чихают, кашляют. Нужно следить, чтобы люди соблюдали эти меры“, – отметил он.

А вот бывший главный санврач Украины Святослав Протас убежден, что от введения этих мер будет достаточно условная эффективность.

“Вот такой пример – вы разжигаете костер, и как только он начинает гореть, вы тут же на него выливаете воду, огонь затухает и больше не горит. Это то, что у нас было весной, когда вводили карантин и отсрочили начало эпидемии. А теперь ситуация, когда костер разгорелся, образовался жар, и вы выливаете ведро воды – прямой огонь пропадает. Но через три минуты угли разгораются и снова образуется огонь“, – привел он аналогию.

Он добавил, что если сегодня 25% населения переболело или болеет, то эти карантинные меры будут неэффективными, их значение будет минимальным и неощутимым в масштабах страны. Чтобы управлять эпидемическим процессом, нужно работать в очагах заражения, отслеживать контактных и бессимптомных больных, и изолировать их.

“Но этим никто не занимается, и заниматься не будет. А как показывает опыт Китая, это может прервать цепь передачи и остановить эпидемию“, – подытожил Святослав Протас.

Детальнее читайте в материале “источника”: Карантин выходного дня: как власти борются с бизнесом, а не эпидемией.