На Луганщине ожидаются ночные морозы и существенное похолодание днем

Сегодня, 10 ноября, в Луганской области переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью от 1 0 мороза до 4 0 тепла, днем 4-9 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 1-3 0 тепла, днем 6-8 0 тепла.

по городу Луганск

Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-2 0 тепла, днем 7-9 0 тепла.

Прогноз погоды по области на 11 ноября – 14 ноября 2020

11.11 Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 3-8 м / с. Температура ночью от 2 0 мороза до 3 0 тепла, днем 2-7 0 тепла.

12.11 Облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром туман. Ветер западный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-7 0 мороза, днем 0-5 0 тепла.

13.11 Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-7 0 мороза, днем 0-5 0 тепла.

14.11 Переменная облачность. Ветер юго-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-7 0 мороза, днем 0-5 0 тепла.