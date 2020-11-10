Владимир Зеленский заразился коронавирусом

У Президента Украины Владимира Зеленского положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

“Глава государства чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции. У него всегда будут нужные инструменты и оборудование для связи. Руководитель Офиса Президента, его заместители и работники Офиса сдают ПЦР-тесты на постоянной основе. Юлия Ковалив, к счастью, уже получила отрицательный тест и приступает к работе в обычном режиме с соблюдением карантинных требований”, – сказано в сообщении.