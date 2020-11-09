Восстановление после пожара: В Северодонецке на территории храмового комплекса высадили деревья

На окраине города Северодонецка, среди величественных сосен, находится Кресто-Воздвиженский храмовый комплекс. Его история берет начало с 1995 года. К сожалению, этой осенью на территории комплекса огонь уничтожил хозяйственные постройки и большое количество зеленых насаждений.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Луганской области.

На днях спасатели Северодонецкого городского управления ГУ ГСЧС Украины в Луганской области присоединились к восстановлению природной красоты на территории храма и высадили более 120 саженцев лиственных деревьев.