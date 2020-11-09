Главарь “ЛНР” Пасечник болел двусторонней пневмонией, – источники

По информации источников “Восточной правозащитной группы” главарь НВФ “ЛНР” Леонид Пасечник в течение октября болел двусторонней пневмонией.

“Его лечение проходило в РФ. Что характерно, он был то в Ростовской, то в Воронежской области. В конце октября 2020 года он находился в Москве”, – сообщили правозащитники в посте на “ФБ”.

Указывается, что сейчас Леонид Пасечник снова находится в своем “кресле” для “координации дел” на временно оккупированной территории.

“Проблемы с его здоровьем, также временно приостановили политическое противостояние в ОРЛО. На сегодняшний день ситуация с отставкой Леонида Пасечника находится на паузе. Группа влияния Пасечника продолжает лоббировать свои интересы в окружении Дмитрия Козака”, – сказано в сообщении.