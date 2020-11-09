Для нужд Золотого купили мусоровоз МАЗ. ФОТО

Благодаря усилиям военно-гражданской администрации города Золотое и села Катериновка и облгосадминистрации коммунальное хозяйство территориальной громады Золотого пополнилось специализированной коммунальной техникой – мусоровозом МАЗ с объемом бункера 22м³. Мусоровоз приобретен за средства областного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации г. Золотое и с. Катериновка



“Золотое чувствовало потребность в технике такого класса, так как старый мусоровоз был физически изношен и не мог покрыть существующие объемы работ. Благодаря новой машине коммунальное предприятие, которое предоставляет услуги по вывозу ТБО, получит возможность оптимизировать рабочий процесс и решить проблему с засорением города”, – сказано в сообщении.