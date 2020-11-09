Когда больные коронавирусом перестают быть заразными: детальное разъяснение Минздрава

Ежедневно в Украине фиксируют тысячи новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Минздрав назвал три основных критерия завершения лечения пациентов с Covid-19.

Речь об этом идет в материале “источника”.

Отмечается, что в конце октября были введены новые стандарты. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, амбулаторное лечение завершается при наличии одного из трех критериев:

Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, начиная с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования. При этом не нужно проводить дополнительно ИФА или ПЦР-тестирование;

Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, начиная с 10 дня с даты забора материала при положительном ПЦР-исследовании. Также не нужно повторно проводить исследования;

Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания при условии получения одного отрицательного результата методом ПЦР.

Ляшко подчеркнул, что все эти критерии являются равноценными.

Детальнее читайте в материале “источника”: Когда больной коронавирусом может считаться выздоровевшим – три важных условия.