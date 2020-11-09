В украинской делегации в ТКГ отреагировали на срыв открытия КПВВ на Донбассе со стороны оккупантов

Срыв российской стороной открытия КПВВ, запланированный на 10 ноября, ударит по потребностям граждан Украины с обеих сторон линии разграничения.

Как передает Укринформ, об этом заявила в Фейсбуке Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе, передает Укринформ

“Украина подготовила к открытию 10 ноября не только КПВВ, но и сервисные центры, в которых все граждане Украины по обе стороны линии соприкосновения смогут получить административные и социальные услуги, юридическую помощь, медицинскую помощь, здесь предусмотрены и отделение банка, и комнаты для матери и ребенка. Но только что мы услышали, что российская сторона восстанавливать их работу не собирается. К сожалению. Потому что открытие КПВВ стало бы настоящей заботой о мирных жителях”, – говорится в сообщении.

Украинская делегация отметила, что Украина четко и последовательно выполняет свою часть договоренностей относительно реализации «Общих согласованных выводов Парижского саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года», «чего нельзя сказать о российской стороне”.

“Особенно болезненно по потребностям граждан Украины с обеих сторон линии разграничения должен ударить срыв открытия КПВВ, запланированный на завтра, 10 ноября”, – акцентировала Украинская делегация в ТКГ.

Как сообщал Укринформ, согласно решению командующего Объединенных сил, с 8.00 10 ноября во всех КПВВ в районе проведения ООС восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения.