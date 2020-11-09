Было – стало: отремонтированный путепровод в Счастье. ФОТО

В текущем году в рамках проекта “Большое строительство” проводился капитальный ремонт путепровода через железную дорогу вблизи города Счастье.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.



Путепровод расположен на км 68 + 910 автомобильной дороги первой категории Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк (маршрут Станица Луганская – Северодонецк).



Путепровод был построен в 1993 году. На момент начала работ специалисты определили его эксплуатационное состояние как ограниченно работоспособное. Длина моста – 63,6 метра, габарит моста – Г-11 + 11 метров.



Главный подрядчик – ООО «Укртрансмост» (Киев). Заказчик работ – Служба автомобильных дорог в Луганской области. Работы на путепроводе почти завершены. На текущей неделе – нанесение разметки, на очереди – сдача путепровода в эксплуатацию.