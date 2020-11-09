COVID-19 на Луганщине: общее количество лабораторно подтвержденных случаев достигло 4539

За минувшие сутки лабораторно подтверждено 89 новых случаев COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 2, Рубежное – 12, Беловодский район – 6, Белокуракинский – 5, Марковский – 7, Меловской – 5, Новоайдарский – 15, Новопсковский – 11, Попаснянский – 10, Сватовский – 6, Старобельский – 6, Троицкий – 4.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 4539 человек.

Из них выздоровели – 2201; лечатся – 2229 (284 – стационарно, 1945 – амбулаторно).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 49-летний мужчина из Новоайдарского района и 83-летняя женщина из города Лисичанск.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 109 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 47,9%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 9 ноября (09:00) в Украине 469 018 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8565 летальных, 209143 лица выздоровели. Всего проведено 3648292 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 8687 новых случаев; летальных – 115; выздоровели 2277 человек.