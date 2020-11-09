В неподконтрольном Луганске НВФ отказались открывать пункты пропуска “Золотое” и “Счастье” 10 ноября

Так называемая “представительница ЛНР” в Трехсторонней контактной группе Ольга Кобцева заявила, что пункты пропуска “Счастье” и “Золотое” не будут открыты со стороны временно неподконтрольной Луганщины 10 ноября.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

Как известно, завтра, 10 ноября, согласно решению штаба ООС, в Донецкой и Луганской областях открываются все контрольные пункты въезда/выезда, в том числе КПВВ “Золотое” и новосозданное КПВВ “Счастье”. Однако, судя по всему, оккупанты решили заблокировать работу последних.

Ольга Кобцева заявила, что синхронное открытие не состоится из-за того, что Украина якобы “сменила переговорную позицию и отказалась оборудовать пункт пропуска у Счастья для проезда автомобилей”.

Кроме этого, НВФ “обиделись”, что “украинская сторона не согласовала с ЛНР график работы пунктов пропуска”.