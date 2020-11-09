Агрессии быть не должно: Зеленский обратился к украинцам в день украинской письменности и языка

В понедельник, 9 ноября, отмечается День украинской письменности и языка. Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником и призвал “влюбить в украинский язык” тех жителей страны, которые говорят на других языках.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский начал с того, что рассказал о себе.

“Я родился в Кривом Роге, в русскоязычной семье. Пошел в школу за шесть лет до обретения Украиной независимости. Я всегда с теплотой вспоминаю школьные и университетские годы, подарили мне любимую жену, верных друзей, дали знания и умения. И была только одна вещь, которую со временем я осознал и о которой сожалел, – в эти годы мне не посчастливилось хорошо изучить родной украинский язык“, – написал президент.

Однако по его словам в этом есть и позитивная сторона – овладевать украинским языком во взрослом возрасте – это невероятные эмоции.

“Это как впервые в жизни покорить горную вершину и затаить дыхание от красоты вокруг. Будто впервые увидеть лучшие мировые полотна, услышать лучшую музыку, посетить легендарные места нашей планеты. И я по-хорошему завидую всем, у кого эти ощущения впереди”, – добавил Зеленский.

Он напомнил, что наряду с теми украинцами, которые говорят на украинском языке, в стране есть много людей, чей родной язык другой – русский, венгерский, крымскотатарский, румынский, армянский, болгарский и многие другие языки.

“Значит ли это, что они не любят или не уважают украинский? Нет. Значит ли это, что они не патриоты Украины? Нет. И, в отличие от политических трибун и студий ток-шоу, в окопах на передовой, среди наших героев, которые с 2014 года защищают Украину, языкового разделения не возникает. Так же как и среди наших врачей, которые сегодня мужественно противодействуют коронавирусу, спасая жизни людей“, – написал глава государства.

Он добавил, что есть немало граждан, которые по многим причинам не могли и пока не овладели украинским языком. Но буллинг, агрессия, принуждение – точно не будут способствовать ее изучению.

“Давайте сегодня, в День украинской письменности и языка, сделаем одну полезную вещь. Почти у каждого из нас есть друг, товарищ или коллега, которому не повезло владеть украинским. Станьте для них проводником в этот мир, покажите им сокровище украинского слова, посоветуйте любимого украинского писателя или поэта. Влюбите их в украинский язык!“, – призвал Зеленский.

Президент добавил, что украинский язык должен быть языком единения, братства, искренности, добра, свободы, уважения и любви друг к другу.

“Ведь он – самый прекрасный в мире!“, – написал глава государства.

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