Жители Луганщины могут получить единовременную денежную помощи от DRC-DDG

Возобновляется набор заявок на получение единовременной денежной помощи от DRC-DDG.

Об этом сообщает пресс-служба Датского совета по делам беженцев-Датской группы по разминированию.

Средства предоставляются семьям, потерявшим основной источник дохода из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и введения карантина.

Кто может получить помощь? Те, кто зарегистрирован и проживает в Донецкой и Луганской областях. А также ВПЛ, которые живут в этих двух областях.

Какие условия? Главный критерий — наличие как минимум одного трудоспособного члена семьи, который является основным кормильцем и потерял главный источник дохода из-за распространения COVID-19 и введения карантинных ограничений. Финансовая уязвимость. Социальная уязвимость (например, наличие инвалидности или тяжелых хронических заболеваний у кого-либо из членов семьи и т.д.)

Важно: при рассмотрении заявки обязательным условием является наличие справки из центра занятости о суммах выплат (или об отказе в выплатах) за последние 3 месяца.

Узнать больше о программе можно по ссылке: https://lap.drc.ngo/title/cash