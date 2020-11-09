В неподконтрольном Луганске трамвайные рельсы демонтируют “стахановскими темпами”. ВИДЕО

На улице Артема во временно неподконтрольном Луганске даже в выходные дни не останавливают работы по демонтажу трамвайных путей.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале “Журналистика со вкусом”.

В комментариях к записям местные жители негодуют: они утверждают, что так называемые “городские власти” намеренно уничтожили трамваи в городе:

“Какой кошмар, что назад в прошлое? Трамваи никогда не будут ходить в Луганске? Стыд и позор руководству“

“Нафиг она нужна эта власть? Если даже трамваи не могут запустить“

“Муниципального транспорта в Луганске не осталось вообще ( кроме нескольких троллейбусов), чтобы добраться в тот же Камброд, нужно влазить в забитую грязную перекошенную скотовозку. Зато срочно надо раздербанить рельсовые пути и положить дерьмовое асфальтовое покрытие ( на котором тоже сп ..ть) Манолис довел город до …“

“Ну, а как же! Если будет работать электротранспорт, то деньги от продажи билетов пойдут в бюджет республики, а если маршрутки – то в карманы сами знаете кого. В принципе, как и деньги за сданные в металлолом рельсы. Зачем делать ставку на развитие муниципального транспорта? Народ же дурак, ничего не понимает…“

“..Трамвай жалко. Не запустят больше никогда. Луганск постепенно становится унылым “Красным Лучом”. Очень жаль“.

Напомним, что трамваи во временно неподконтрольном Луганске перестали ходить летом 2014 года. С тех пор в городе начали снимать контактные сети, а потом и вовсе взялись за демонтаж рельс. Для разбора их по улице Артема оккупанты даже выделили 8 миллионов рублей.

Также ранее в сети показали “кладбище” трамваев в Луганске.