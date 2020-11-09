На “Танцях з Зірками” впервые не соврали об отношениях: пара поцеловалась в эфире

Кажется, на шоу Танці з зірками 2020, где так любят подразнить зрителя надуманными закулисными романами, впервые не соврали об отношениях между участниками. Футболист Сергей Мельник и финалистка прошлого сезона, гимнастка Анна Ризатдинова, теперь пара.

Об этом Мельник и Ризатдинова рассказали в 11 выпуске, в котором участники шоу выходили на паркет со своими близкими людьми. Кто-то пришел с детьми, кто-то с родителями, а вот футболист и некогда участник шоу “Холостяк” показался на паркете с гимнасткой.

Анна Ризатдинова, Сергей Мельник и его партнерша на проекте Аделина ДелиФото: Instagram / Танці з зірками на “1+1”

По словам Мельника, их отношения завязались после совместного выступления на “Танцях з зірками”, когда участники танцевали с выпускниками прошлых сезонов. Несмотря на то, что этот выпуск был в эфире всего пару недель назад, Анна Ризатдинова успела стать для футболиста “родным человеком”.

“Этого человека подарил мне проект, – отметил в эфире Мельник. – Ради нее я готов рвать и идти до конца […] Мне кажется, что это именно та девушка, которую я так долго искал”.

Футболист также выразил надежду, что у него с Анной Ризатдиновой после проекта все сложится так, как у Дмитрия Комарова с Александрой Кучеренко (ведущий программы “Мир наизнанку” и модель поженились).





Футболист и гимнастка выступили с эффектной румбой, а в финале своего выступления поцеловались в центре паркета.

Напомним, всего в Танцях з зірками 2020 приняли участие 14 знаменитостей со своими партнерами. На данный момент шоу уже покинули ведущий Дмитрий Танкович, певицы Слава Каминская, alyona alyona, актеры Арам Арзуманян, Тарас Цымбалюк, Дарья Петрожицкая, певец Олег Винник, телеведущая Ольга Фреймут, участник группы “Время и Стекло” Позитив и лидер “Без Обмежень” Сергей Танчинец. За кубок проекта уже следующее воскресенье посоревнуются 4 пары.

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