В ОРЛО из РФ приехали “ревизоры”: некоторые “чиновники” имеют “бледный вид”

В конце прошлой недели на временно оккупированную территорию Луганщины приехали “смотрящие” из российской столицы.

Об этом сообщает источник “Тайны Луганской Республики” в Telegram.

“В конце недели в ЛНР из Москвы приехали серьезные люди решающие вопросы. Некоторые высшие чиновники имеют бледный вид”, – пишет ресурс.

Позднее он уточнил, что прибыли на оккупированные территории “экономисты”, которые будут “смотреть результаты и проверять оставшийся потенциал и суммы, которые расходуются на паспортизацию”.

“Приехавшие сотрудники ФСБ и ГРУ это обычное сопровождение, чтобы местное руководство быстрее двигалось и задавало меньше вопросов. Приехали высокие, но не самые высшие чины. Жалобы и претензии примут у всех, но решать вопросы на месте похоже не будут”, – заявил источник.

Также он отметил, что сейчас “Донбасс не на повестке дня” из-за того, что “в РФ все сейчас заняты Карабахским конфликтом”.