Резников ответил, сколько лет понадобится для реинтеграции Донбасса: “Нужно людям говорить правду”

Реинтеграция оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – процесс, который займет не одно десятилетие, деоккупация будет только началом очень кропотливой и серьезной работы, сообщает Диалог.UA.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью “Радио Свобода” сказал, что, по его мнению, процесс реинтеграции оккупированных территорий Донбасса займет не менее 25 лет.

“Я, по сути, как один из ведущих врачей сегодня, который этим занимается, я убежден, что нужно людям говорить правду, даже если она очень неприятная, чтобы оценить фактаж, который есть, и с чем мы будем работать. Поэтому, когда я говорю, что реинтеграция займет много времени, 25 лет, как минимум, то я сразу подчеркиваю, что реинтеграция и деоккупация – это разные вещи”, – сказал Алексей Резников.

По его словам, после деоккупации предстоит проделать очень серьезную, системную и кропотливую работу, начиная с разминирования территорий, где в земле находятся тонны мин и неразорвавшихся снарядов.

Кроме того, предстоит заново создать систему государственной власти и местного самоуправления, правоохранительную систему, вернуть туда украинскую банковскую систему, а также заново создать множество необходимых для территорий служб и структур, функционирование которых прекратилось после событий 2014 года.