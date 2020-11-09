В сервисном центре на КПВВ “Счастье” все готово для выплаты пенсий жителям ОРДЛО

В сервисном центре на КПВВ «Счастье» все готово для выплаты пенсий жителям из временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



С 10 ноября в Луганской области будут работать три КПВВ – кдействующему в Станице Луганской добавляются еще два новых – в Счастье и Золотом. Открытие двух последних – это результат договоренностей в рамках «нормандского формата», детали которых согласовывали в ТКГ.



Приятные новости ждут получателей социальной помощи и украинских пенсионеров, проживающих во временно оккупированных Россией районах Луганской области. Отныне они смогут получить деньги сразу на КПВВ в Счастье, где под руководством Минреинтеграции построен современный сервисный хаб, в составе которого, среди прочего, будет работать отделение «Ощадбанка» и установлены банкоматы.

По информации «Ощадбанка» отделения и банкоматы готовы к работе.



В «Ощадбанке» подчеркнули, что они полностью готовы к обслуживанию клиентов, на КПВВ в Счастье сформирован необходимый резерв наличности учитывая возможный повышенный спрос. Банкоматы работают круглосуточно, отделение банка – понедельник-пятница с 7:30 до 15:30; суббота-воскресенье с 8:00 до 13:00.



Предполагается, что ежедневно отделения сможет обслуживать до 2000 клиентов.



Теперь люди смогут решить все вопросы, связанные с выплатами, оформить карточку, а также снять свои деньги в банкоматах, не тратя лишнего времени на дорогу.



Вице-премьер-министр Алексей Резников неоднократно подчеркивал, что на время карантина все выплаты сохраняются и перечисляются на банковские счета, люди не должны волноваться, Украина выполнит все свои социальные обязательства.



«Украина в полном объеме выполнила обязательства по открытию КПВВ, более того – построила и сервисный хаб. Мы сделали все, чтобы ничто не мешало людям получить свои средства. Надеюсь, российские оккупационные администрации прекратят издеваться над людьми и откроют пропуск со стороны временно оккупированной Луганщины. Всего в ОРДЛО проживает 272 тыс. украинских граждан, которые получают пенсию согласно украинскому законодательству », – добавил Резников.



Напомним, кроме банка, в составе сервисного хаба также будет работать ЦПАУ, который будет предоставлять весь спектр административных и социальных услуг, пункт бесплатной правовой помощи, медицинский пункт, комната матери и ребенка и другие важные сервисы.



В течение года сервисные хабы по такой модели будут построены на всех КПВВ в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Это сделает административные услуги и другие сервисы более удобными и доступными для жителей временно оккупированных Луганщины, Донетчины и Крыма, оказались в заложниках у российских оккупационных администраций.



По информации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины