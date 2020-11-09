10 ноября возобновляется работа всех пунктов пропуска на Донбассе

Начиная с 8.00 10 ноября, в соответствии с решением командующего объединенных сил, во всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил, восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.



На территории Донецкой области через КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», а на Луганщине – через КПВВ «Станица Луганская» и новые контрольные пункты въезда-выезда «Счастье» и «Золотое» .



Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 8.00 до 18.00.



При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенного разметки.



Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Действуй дома» или обсервации.