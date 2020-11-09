Журналисты рассказали о ценах на продукты питания в ОРДЛО и сравнили их со свободной территорией Донбасса. ФОТО

“Радио Свобода” сравнило цены на продукты питания на подконтрольной и неподконтрольной территории Донбасса. Журналисты промониторили ценники в Луганске и Донецке (оккупированные города, бывшие центры областей), Северодонецке и Славянске (подконтрольные Украине, областной центр и крупный сосед областного центра). Все цены переведены в гривны по рыночному курсу на 6 ноября.

Цены на продукты в Северодонецке/Радио Свобода

Так, цены на мясо везде приблизительно равны. Разница есть в несколько гривен, в зависимости от того, где вы будете покупать мясной продукт – в большом супермаркете, магазинчике или на рынке. Так, в Луганске за курицу вы заплатите – 51-54 грн., в Донецке – 47-51 грн., в Северодонецке и Славянске – 46-50 грн.

Свинина в оккупированном Донецке дешевле, чем в Луганске – 84-88 грн. против 90-100 грн. В Северодонецке и Славянске – 95-110 грн.

Цены на продукты в Северодонецке/Радио Свобода

Цены на овощи “скачут” везде. Это зависит не только от сорта, но и от места, откуда их привезли. Жители неподконтрольного Луганска рассказывают, что до закрытия КПВВ “Станица Луганская” овощи можно было купить здесь, а сейчас их вытеснили российские товары.

Картофель в Луганске можно купить за 9-15 грн., буряк и морковь – за 10 грн, капусту – за 15 грн. В Донецке дороже стоит только капуста – от 16-22 грн. за кг. В свободной части Луганской и Донецкой областей цены на овощи ниже. Картофель – от 7 грн, от 5 грн – буряк, морковь и капуста. Если готовить салат из помидоров, огурцов и зелени, то в ОРДЛО за кг овощей и пучок укропа/петрушки отдадите 40-45 грн. При том, огурцы в Донецке дороже в Луганске – 22-25 грн против 9-11 грн. На свободной части Луганской и Донецкой области такой же набор на салат обойдется почти в столько же – 43-47 грн.

Цены на продукты в Донецке/Радио Свобода

Что касается фруктов. Яблоки в Луганске за килограмм стоят от 19-25 грн, в Донецке – 23-27 грн. В Славянске и Северодонецке цены стартуют от 10 грн и доходят до 22 грн. Бананы везде дороже на 5-7 гривен: свободной части Луганской и Донецкой области – до 25 грн, в Донецке – 27 грн., но самые дорогие – в Луганске (29 грн).

За вареную колбаску в Донецке и Луганске придется выложить 100-150 грн, копченую – от 120. В Северодонецке и Славянске за «варенку» отдадите 70-135 грн, копченая дороже – 100-160 грн. Сыр на свободной части области обойдется покупателям в 110-220 грн, на оккупированной цены на него варьируются от 150 грн до 270 грн.

Цены на продукты в Донецке/Радио Свобода

Сладости в Северодонецке и Славянске дороже. За шоколадные конфеты в среднем заплатите 26-30 грн, в Донецке и Луганске (это будут российские или белорусские) – от 45 грн. Но самое простое печенье на свободной части Луганской и Донецкой области – 8-15 грн, на оккупированной – от 15 грн.

Как отмечается, недавно в ОРДЛО подорожало подсолнечное масло – с 25 грн до 37 грн.

Журналисты “Радио Свобода” резюмируют: хотя разница в ценах кажется небольшой, на нее стоит смотреть, отталкиваясь от зарплаты: минимальная в Украине – 4723 гривны, на ее оккупированных территориях группировками установлена – 2300 грн. Средняя зарплата на свободной части Луганской области – 10773 грн., Донецкой – 12981 грн. В ОРДЛО максимальные зарплаты (это юристы, шахтеры, а также оклад в вооруженных формированиях) не поднимаются выше 8-9 тысяч гривен.