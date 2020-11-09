Для Донбасса Всемирный банк выделит 100 миллионов долларов

Украина получит от Всемирного банка $100 млн на возобновление экономики и предпринимательства Донбасса.
Об этом сообщил в Twitter Президент Украины Владимир Зеленский.
“Украина получит от Всемирного банка $ 100 млн на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке. Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными”, – отметил украинский лидер.
Владимир Зеленский не уточнил когда и на каких условиях Всемирный банк выделит указанные средства.
🇺🇦 отримає від @WorldBank $100 млн на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на сході. Дякую @DavidMalpassWBG та @ArupBanerji за підтримку територіальної цілісності 🇺🇦. Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020