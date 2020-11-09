Экс-офицер ВМС США Табах о возврате Крыма и Донбасса в Украину: “Одними переговорами не вернешь”

Вопрос реинтеграции территорий Автономной Республики Крым, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей не может быть решен исключительно с помощью переговоров.

Об этом в интервью “Обозревателю” высказался бывший капитан Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки, экс-начальник Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри (Юрий) Табах, передает Диалог.UA.

По его словам, одними лишь переговорами проблему Крыма и Донбасса не решить. И тут не играет существенной роли, в каком формате проходят эти переговоры: Нормандском, Минском или как-то еще.

Табах отмечает, что участники переговоров заинтересованы не столько в результатах, сколько в продолжении этих самых переговоров, чтобы те никогда не заканчивались. Офицер объясняет это тем, что участникам очень комфортно.

“Эти люди летают на самолетах первого класса, проживают в хороших гостиницах, питаются хорошей едой и получают прекрасные зарплаты. Их также показывают по телевизору, где они делают умные лица, а их слушают люди. Одними лишь разговорами Крым и Донбасс не вернуть”, – заявил Табах.