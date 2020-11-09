Центр предоставления админуслуг, “Нова пошта”, банк, медпункт: какие услуги будут доступны на КПВВ “Счастье”

Современный ЦПАУ, который может оказывать 88 административных услуг для людей, живущих по обе линии соприкосновения. Такой сервис оборудовали у КПВВ в Счастье, который планируют открыть уже 10 ноября. Но не факт, что он сразу же начнет на пропуск людей. Все зависит от ситуации с коронавирусом на оккупированной территории.

Об этом сообщает Громадське радіо



Получить новый паспорт Украины или зарубежный, водительские удостоверения или зарегистрировать автомобиль – все это возможно теперь в новом Центре административных услуг, построили за два месяца у КПВВ в Счастье. Это первый и пока единственный центр такого высокого уровня, построенный у контрольного пункта пропуска на подконтрольной территории. Всего сервис насчитывает 88 административных услуг, рассказала государственный регистратор прав на недвижимое имущество и бизнеса София Жежеря-Козленко.

«Актуальные – это государственная регистрация прав на недвижимое имущество. Отягощения. Бизнес. Регистрация места жительства. В будущем планируется его предоставлять водительские удостоверения. Регистрация новых транспортных средств. Земельные вопросы и вопросы в сфере строительства », – говорит София Жежеря-Козленко.

Сразу же у ЦПАУ краснеет вывеска «Новой почты». Отделение будет работать семь дней в неделю с 9 утра до 19 вечера, говорит руководитель франчайзинга сети компании «Новая почта» Максим Милеже.



«На сегодняшний день установлено четыре рабочих места. Пропускная способность на момент открытия – это 1000 посылок в день. То есть тысяча клиентов в день с возможностью дальнейшего расширения ».

Далее – отделение Ощадбанка. Сразу же здесь на улице стоят четыре банкомата. А в помещении ждут трое кассиров. Сколько операций могут проводить здесь за день – рассказал Сергей Наумов, председатель правления «Ощадбанка»:



«Это отделение мы построили в достаточно сжатые сроки. Это отделение может обслужить около двух тысяч транзакций. Как вы видите, три кассы. Имеем четыре банкомата. Этого достаточно, чтобы обслужить достаточно большой поток ».

Если вдруг человеку станет плохо, то есть и отделение медицинской помощи. В нем будут работать две медсестры и врач Ольга Корж, которая рассказала, чем сможет помочь:



«Чем мы оснащены? Есть тонометр, есть глюкометрия. Есть пульсоксиметрия. И также, если необходимо, то будет направлен больной в кабинет процедурный, где будут проводиться процедурные мероприятия. Если больному будет уже очень плохо, на данный момент будет вызываться 103, это скорая медицинская помощь и больной будет направлен на второй уровень. Если больной с подозрением на ковид, будет вызываться вторая бригада, мобильная бригада для обслуживания больных с подозрением на ковид. И они будут направлены в инфекционное отделение для дальнейшего тестирования этих больных и проведения диагностических процедур ».

Реализация этого проекта со множеством сервисов прямо на линии разграничения потянула на 270 000 долларов. Но ни копейки не было потрачено на обустройство сервисной зоны из государственного бюджета, рассказал председатель благотворительной организации «100% Жизнь» Дмитрий Шерембей:

«Весь комплекс – это донорская или партнерская помощь. Данную медицинскую помощь мы оборудовали за деньги глобального Международного фонда. А следующий мы будем оборудовать за деньги USAID в Украине. И мы надеемся, что с периодичностью раз в месяц будет открываться подобный пункт на пропуск и видоизменяться в такой форме, в которой мы видим сейчас ».



КПВВ в Счастье – это первый контрольный пункт пропуска в Луганской области, который можно будет пересечь на автомобиле. Какова его пропускная способность – рассказал начальник управления пограничного контроля администрации Государственной пограничной службы – Юрий Лысюк:

«Пропускная способность этого контрольного пункта – до 15 000 человек в день работы. И до 5000 транспортных средств. Сейчас оборудовано у нас, мы находимся на пешеходном направлении, где установлена ​​вся необходимая инфраструктура. Что касается паспортного контроля: у нас развернуто 24 рабочих места, которые подключены ко всем базам данных, в рабочем состоянии. Что касается автомобильного направления, то сейчас он еще в полном объеме не готово ».

Официально КПВВ в Счастье должны открыть 10 ноября, но сможет ли он работать на пропуск людей – никто пока не знает. Все зависит от карантинного состояния на оккупированной территории, рассказала пресс-секретарь Луганского пограничного отряда Неля Доценко.



«Десятого ноября заработает КПВВ. Сейчас, согласно распоряжению Командующего Объединенных сил КПВВ работает с 7 до 18.30. По пропускным ограничениям – пока мы еще ожидаем распоряжение от Командующего объединенных сил. То есть это будет обычный пропуск при соблюдении общих карантинных ограничений: это маска, температурный скрининг и установка приложения «Действуй дома», или это будут другие какие-то ограничения. Например, будет как на Станице Луганской – пропуск пока не осуществляется ».