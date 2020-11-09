В Северодонецке мужчина пытался подорвать банкомат

Полицейские задержали 23-летнего жителя г. Северодонецк, который с помощью газового баллона и электрошокера пытался взорвать банкомат.

Об этом сообщает полиция Луганской области

Данный факт внесен в ЕРДР по ст.15, 185 ч.5 «Покушение на кражу» УК Украины.

7 ноября, около 5 утра, сработала сигнализация банкомата, расположенного на фасаде торгового центра по проспекту Гвардейскому г. Северодонецк.

Сотрудники полиции охраны, немедленно прибыли на место срабатывания сигнализации и задержали мужчину, который пытался взорвать банкомат и завладеть деньгами, которые находились в нем.

Следователи изъяли у мужчины вещественные доказательства (газовый баллон, защитные очки, электрошокер и т.д.). Установлено, что в отношении этого человека летом этого года следователи уже направляли в суд обвинительный акт по статье 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств …» УК Украины.

Сейчас решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 УК Украины.