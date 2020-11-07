В Украине расстреляли консульство Азербайджана: фото и видео момента ЧП

В ночь на субботу, 7 ноября, в Харькове открыли огонь по окнам и двери Почетного консульства Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает “Суспільне”.

По словам представителя консульства Ирины Матусяк, нападавших было двое.

“Все произошло ночью, около 2:30, на улице Ярослава Мудрого, 7. На камерах наблюдения “засветились” два человека. Сначала они шли в одну сторону, потом вернулись и сделали шесть выстрелов. Три из них в окно, три в дверь” , – рассказала она.

Оружие в руках напавших было похоже на пистолет с глушителем. Травмированных нет, в офисе во время стрельбы никого не было.

Ирина Матусяк добавила, что в последнее время работники консульства не получали угроз в свой адрес.

“Я могу предполагать, почему это произошло, но озвучивать не хочу. Возможно, это связано с конфликтом в Нагорном Карабахе. Почетный консул сейчас в командировке, но уже возвращается в Украину“, – сказала она.

В полиции Харьковской области подтвердили, что получили заявление о стрельбе по окнам дипломатического учреждения.

Как сообщал “источник”, в Нагорном Карабахе в нарушение заключенного между Азербайджаном и Арменией перемирия, которое должно было начаться 26 октября, 6 ноября, азербайджанские войска нанесли мощные удары по боевым позициям подразделений армянской армии.