Под Киевом похитили бизнесмена, требуя 2 млн долларов: фото и видео задержания бандитов

Вооруженная группировка, в которую входили четверо граждан Казахстана и двое украинцев, похитила 27-летнего предпринимателя из села Софиевская Борщаговка и требовала с него возвращения надуманного долга – 2 млн. долларов. Бандитов задержала полиция.

Об этом сообщает полиция области.

О том, что мужчину утром, возле его дома, затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении, сообщила в полицию его жена. Его тут же начали разыскивать.

Как выяснилось, неизвестные вывезли потерпевшего в лес. Там они привязали его к дереву и пытали, требуя несуществующий долг. Кроме того, они сняли с электронного кошелька предпринимателя 20 тысяч иностранной валюты. Мужчине удалось спастись и, благодаря неравнодушным людям, он вернулся домой.

По факту похищения человека и разбойного нападения открыли уголовное производство. Оперативники вышли на след похитителей. Двое из них были задержаны в Киевской области. Ими оказались 29-ти и 49-летний мужчины.

Во время обысков в их домах работники полиции нашли большое количество оружия различной модификации, боеприпасы, кастеты, ножи, балаклавы, рации, парики, перчатки, мобильные телефоны, банковские карты, наркотики и деньги. Также изъяты автомобили, на которых передвигались воры.

Старший из задержанных, уже отбывал наказание за кражи и разбой. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Решается вопрос о сообщении о подозрении младшему подельнику. Иностранцам заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, их объявили в розыск.

Как сообщал “источник”, в Днепре, 12 октября, местные жители обнаружили обнаженное тело мужчины. Как оказалось, он с 3 октября находился в розыске. Злоумышленники встретили его на улице, затолкали в машину, отвезли в лесополосу и избили. От полученных многочисленных телесных повреждений мужчина скончался.