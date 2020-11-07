Как будут работать школы после усиления карантина: все подробности

Из-за того, что коронавирус катастрофически быстро распространяется по Украине, Минздрав предлагает усилить карантин, что отразится на работе школ и детских садов в “красной” зоне.

Как сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, запись которого опубликована на YouTube, тотального закрытия садиков и школ не будет.

“Мы рассмотрим эту возможность и предлагаем разрешить работать в регионах красной зоны детским садикам и школам для учащихся начальных классов“, – отметил он.

Школьников с 5 по 11 классы предлагается отправить на дистанционное обучение.

В свою очередь глава Минздрава Максим Степанов напомнил, что посещение садов, школ, учреждений внешкольного и специализированного образования запрещается, когда на самоизоляции из-за контакта с людьми, у которых подтвердили COVID-19, находится более 50% детей и работников учреждения.

Что касается зимних каникул, то МОН рекомендует школам провести их с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно.

В Украине начнет действовать новое разделение на карантинные зоны с понедельника, 9 ноября. Поэтому, множество городов окажутся в красной зоне. Там ученики могут учиться дистанционно, однако окончательные решения принимают местные власти.

Как заявила бывшая министр образования и науки Анна Новосад в интервью изданию НВ, в случае введения дистанционного обучения, ученики могут потерять свои учебные достижения.

При этом учеников начальных классов обучать онлайн сложнее, чем школьников старших классов.

По словам Новосад, некоторые американские исследования показывают, что дети в течение этого карантина могут потерять до 1 года их учебных достижений, если карантин будет продолжаться.

Как сообщал “источник”, ранее глава парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак утверждал, что закрывать школы и детские сады в ноябре не будут.