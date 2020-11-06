Как в Киеве “минировали” станцию метро “Майдан Независимости”: эксклюзивные фото и видео

В пятницу, 6 ноября, из-за сообщения о заминировании закрыли на вход и пересадку станцию киевского метрополитена “Майдан Независимости”.

“источник” публикует эксклюзивные кадры с места инцидента.

Вход на станцию и переходы для пересадки пассажиров были закрыты около часа. На месте работали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники, которые проводили проверку на предмет наличия на станции взрывчатки.

После проведенной проверки в 19:00 станцию “Майдан Независимости” и пересадку на станцию “Крещатик” открыли для пассажиров.

“Взрывоопасные предметы не обнаружены. Метрополитен работает в обычном режиме”, – сообщили в администрации метрополитена в Telegram-канале “Kyiv Metro Alerts”.

Как сообщал “источник”, 5 ноября в полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании станции метро “Площадь Льва Толстого”.

Напомним, что ранее в столице были закрыты станции метро “Крещатик” и “Площадь Льва Толстого” из-за ложного сообщения о заминировании.