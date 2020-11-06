У России есть то, что отличает ее от Украины в худшую сторону – Жванецкий об Одессе и Украине

6 октября из жизни ушел писатель-сатирик, коренной одессит Михаил Жванецкий. В 60-х, начав карьеру на сцене, он перебрался в Россию, где прожил большую часть своей жизни и стал, прежде всего, советским и российским артистом. Несмотря на это, Жванецкий часто гостил в родной Украине и с особой любовью вспоминал об Одессе в своих миниатюрах.

В 1994 году Жванецкого удостоили звания почетного гражданина Одессы, а спустя еще несколько лет – народного артиста Украины. Сборник рассказов “Моя Одесса” вошел в список самых популярных произведений сатирика. Вспоминаем сегодня главные цитаты Михаила Жванецкого об Одессе и Украине в целом.

Михаил ЖванецкийФото: Facebook / @jvanetsky

Жванецкий об Одессе

“Я всю жизнь пишу только об Одессе. Это мои рассказы по всему миру. Одесса – это жемчужина Украины. И все, что мне присуще: язык, юмор, характер, афоризмы, все мои вопли, вскрики, все, что я создаю и издаю, – из жизни Одессы”

“У нас в Одессе быстро поднятое не считается упавшим”

“Одесситка, у которой руки заняты ребенком, ничего не может рассказать”

“Из Одессы можно выезжать, можно уехать навсегда, но сюда нельзя не вернуться”

Жванецкий об Украине

“Что еще меня связывает с Украиной, кроме еды, моря, воздуха, юмора… Видимо, люди, с трудом живущие на ее земле”.

“Мне нравилось видеть людей на Майдане. Я видел народ. Я давно не видел народ”

“У России есть то, что отличает ее от Украины в худшую сторону – озлобленное населения”

На вопрос, что меня связывает с Украиной, хочется ответить: “А что вас связывает с родителями?” Откуда я знаю? Что-то связывает”

В 2017 году Михаил Жванецкий посетил одесский дворик на Старопортофранковской, 133, в котором вырос:

Михаил Жванецкий в ОдессеФото: culturemeter.od.ua

Михаил Жванецкий в ОдессеФото: culturemeter.od.ua

Михаил Жванецкий в ОдессеФото: culturemeter.od.ua

Михаил Жванецкий в ОдессеФото: culturemeter.od.ua

Михаил Жванецкий отличался активной общественной позицией. В 2015 году Министерство культуры Украины включило сатирика в так называемый белый список артистов, которые поддерживали территориальную целостность Украины и выступали против агрессивной политики Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память Михаила Жванецкого и назвал себя большим поклонником творчества сатирика.

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