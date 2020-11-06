Северодонецк снова может очутиться в “красной” зоне карантина

Киев вместе с еще четырьмя областными центрами в шаге от попадания в “красную зону” карантина.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время последнего брифинга , передает Фокус.

“На грани красного уровня эпидемиологической опасности находятся еще 5 городов. Это Тернополь – уже 319 на 100 000 населения, Северодонецк – 314 на 100 000 населения, Винница – 309 на 100 000 населения, Киев – 299 на 100 000 населения и Херсон – 292 на 100000 населения “, – сказал Ляшко.

В “красную зону” карантина эти города могут попасть на следующей неделе.