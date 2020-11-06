Песков заявил, что РФ раздает свои паспорта в ОРДЛО, потому что там живут “этнические русские”, которых она “должна защищать”

В Кремле заявляют, что выдают российские паспорта жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, потому что там «живут этнические русские» и Россия продолжит их защищать.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На просьбу УНИАН прокомментировать требование Украины прекратить выдачу российских паспортов Песков ответил: «Что значит – должна?».

Он подчеркнул, что Украина должна заботиться о своих гражданах. «Разве Украина не должна о них заботиться, разве Украина не должна обеспечивать социальные нужды граждан, разве Украина не должна заниматься защитой здоровья и обеспечением здравоохранения этих граждан, разве Украина не должна обеспечивать всю необходимую социальную инфраструктуру? Безусловно, должна, но поскольку это не делается и поскольку это этнические русские, Россия всегда защищала и будет защищать интересы русских, где бы они не проживали», – подчеркнул Песков.

На реплику УНИАН, что Украина хочет вернуть оккупированные территории, чтобы выполнять все вышеперечисленные пункты, но для этого, по мнению Киева, Кремль должен прекратить раздавать там российские паспорта, Песков заявил: «Позиция понятна, но она коренным образом расходится с обязательствами Украины, которые зафиксированы подписью президента Украины в Минском комплексе мер».

Песков подчеркнул, что в этом документе «такого положения нет».

На уточнение УНИАН, что в Минских соглашениях нет упоминания о паспортах, и означает ли, что ответ Кремля на вопрос о российских документах в ОРДЛО отрицательный, Песков сказал: «Мой ответ такой, какой он дан».