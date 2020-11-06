В выходные дни на Луганщине снизятся ночные температуры

Ночные температуры на Луганщине в выходные дни снизятся до 0 градусов по Цельсию.

Об этом сообщается в прогнозе областного центра по гидрометеорологии.

Так, в субботу, 7 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м / с. Температура ночью 1-6 0 тепла, днем 7-12 0 тепла.

В воскресенье, 8 ноября, также облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью 0-5 0 тепла, днем 7-12 0 тепла.

Сегодня, 6 ноября, в регионе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура днем 5-10 градусов тепла.