COVID-19: На Луганщине за сутки больше выздоровевших, чем заболевших

Лабораторно подтверждено 110 новых случаев COVID-19 в Луганской области. Выздоровели 252 пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 29 человек, Лисичанск – 21, Рубежное – 5, Беловодский район – 4, Белокуракинский – 4, Кременской – 2, Марковский – 3, Меловский – 3, Новопсковский – 8, Сватовский – 14, Станично-Луганский – 4 , Троицкий – 13.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 4214 человек.

Из них выздоровели – 1955 (252 за последние сутки); лечатся – 2158 (264 – стационарно, 1894 – амбулаторно).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли две женщины 82-х лет из Северодонецка и Рубежного.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умер 101 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 52,5%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 6 ноября (09:00) в Украине 440 188 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8125 летальных, 195544 лица выздоровели. Всего проведено 3521175 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 9721 новый случай; летальных – 201; выздоровели 10762 человека.