За прошлую неделю КПВВ “Станица Луганская” пересекли 1065 человек

Как известно, до 15 ноября включительно, по приказу командующего операции Объединенных сил, пропуск лиц через КПВВ «Станица Луганская» временно не производится.



Линию разграничения в этом КПВВ граждане могут пересечь в случае следования к зарегистрированному месту жительства на временно оккупированной территории Украины, передает пресс-служба Оперативно-военного управления Восточного регионального управления ГПСУ.

Также остается возможность пропуска граждан по отдельному решению командующего ООС. Для этого необходимо иметь документально подтвержденные обстоятельства социально-гуманитарного характера. Поскольку решения принимаются индивидуально, рекомендуем заблаговременно обращаться к командующему ООС с соответствующим заявлением.



За прошедшую неделю линию разграничения в КПВВ «Станица Луганская» пересекли 1065 человек, из них – 68 человек последовали на контролируемую Украины территорию, 997 – на временно оккупированную Луганщину.



Контрольные пункты «Марьинка» и «Новотроицкое» продолжают функционировать по осеннему графику, ежедневно с 07.00 до 18.30. Однако движение этими дорожными коридорами заблокировано со стороны российских вооруженных формирований.

За неделю движение в дорожном коридоре «Донецк – Мариуполь» оккупанты разблокировали в понедельник и пятницу. В эти дни через КПВВ «Новотроицкое» 97 граждан и 26 транспортных средств попали на контролируемую территорию, одновременно 243 гражданина и 33 транспортных средств проехали во временно оккупированный Донбасс. Сегодня, по состоянию на 10.00, линию разграничения в этом контрольном пункте пересекло 24 гражданина и 6 транспортных средств.



Через КПВВ «Марьинка» пропуск не осуществлялся. Оккупанты полностью заблокировали движение в рамках этого дорожного коридора.



Кроме того, вчера на временно оккупированную территорию Украины международными организациями доставлены гуманитарные грузы. Так, через КПВВ «Новотроицкое» проехали 5 грузовиков от Международного комитета Красного Креста, а в контрольном пункте «Станица Луганская», в сторону временно оккупированного Луганска, оформлен груз от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для нужд жителей временно оккупированного Донбасса направлены продуктовые наборы, одежда, медицинские средства. Общий вес гуманитарной помощи составила почти 105 тонн.