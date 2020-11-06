“Я никого не хотел обидеть”: Резников объяснил свое сравнение оккупированного Донбасса с “опухолью”

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников объяснил, что имел в виду во время недавнего сравнения Донбасса с опухолью.

Об этом он сказал в эфире канала “Украина 24“, передает УНИАН

Резников пояснил, что когда сравнивал ситуацию в ОРДЛО с медицинским диагнозом, имел в виду их экономическую разруху, загрязнение и пропаганду, в которой живут люди.

“Это плохие слова, но я не имею в виду граждан Украины, жителей украинской территории Донбасса, я имею в виду, что нужно говорить правду”, – сказал он.

По словам Резникова, надо понимать, как эти территории воспринимает часть украинцев.

“Нельзя лечить от насморка, если мы знаем, что это более сложная ситуация. Я никого не хотел обидеть, но мы должны быть готовы, что так воспринимает часть общества”, – заявил он.