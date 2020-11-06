В Северодонецке женщина за рулем Toyota FJ Cruiser устроила гонки с патрульными и повредила служебное авто. ФОТО

Патрульные составили два протокола на водителя, устроившего гонки с полицейскими в Северодонецке и повредившего служебный автомобиль

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.



Сообщение об агрессивном поведении водителя Toyota FJ Cruiser и возможно его пребывание в состоянии опьянения получили патрульные вчера утром. За несколько минут полицейские обнаружили указанный в сообщении автомобиль, водитель которого проигнорировал требование об остановке и начал набирать скорость, пытаясь скрыться.



Во время преследования нарушителя, на перекрестке ул. Донецкой и Федоренко, водитель Toyota не предоставил преимущества в движении служебному автомобилю полиции охраны и совершил столкновение. После совершения ДТП водитель продолжил попытку убежать и в нескольких сотнях метров был остановлен.



За рулем Toyota патрульные обнаружили молодую женщину и пассажира в салоне авто. Признаков опьянения у гражданки не было. За нарушение ПДД, не выполнение требований об остановке, совершение ДТП и оставление места его совершения, водитель получила от патрульных два протокола по ст. 124 и 122-2 КУоАП.