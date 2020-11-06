Проект рассчитан на два года: Гайдай рассказал о начале подготовительных работ на Пролетарском мосту

Сергей Гайдай анонсировал начало строительства Пролетарского моста между Лисичанском и Северодонецком. В ближайшее время начнутся подготовительные работы.

Об этом глава ЛОГА рассказал в своем видеообращении в социальной сети Facebook, передает Час Пик.

Он отметил, что процесс будет разделен на две части. В текущем году планируются подготовительные работы.

“Что касается Пролетарского моста. На протяжении недели начнутся работы. Этот объект переходный, рассчитанный на два года. В этом году начнутся подготовительные работы”, – заявил Гайдай.

Также Гайдай отметил, что Луганщина вошла в тройку лидеров по темпам и качеству строительства дорог, предусмотренного проектом “Большая стройка”.