В “Слуге народа” сделали важное заявление о судьбе Конституционного суда

Новый состав Конституционного суда Украины, который оказался в центре скандала из-за решения об отмене уголовной ответственности за недостоверное е-декларирование, можно будет сформировать в течение 8 месяцев.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря ( “Слуга народа”).

По словам Совгири, вопрос об увольнении судей КСУ и его “перезагрузке” является политическим решением вопроса, однако в Украине уже были ситуации, когда кризисы приходилось решать именно политико-правовыми решениями.

В случае “разгона КСУ”, о котором шла речь на заседании СНБО, новый состав можно будет сформировать к середине следующего года.

“Это легко посчитать, в законе о КСУ все сроки определены: и представления кандидатур, и проведение конкурсов, это от трех до шести месяцев. Но следует иметь в виду, что, конечно же, COVID вносит коррективы“, – добавила Ольга Совгиря.

Как сообщал “источник”, президент Украины Владимир Зеленский считает, что решение Конституционного суда по декларированию может быть “проявлением сговора части старых элит и олигархов”.

Также стало известно, что запланированное на 2 ноября 2020 года заседание Конституционного суда Украины неожиданно отменили. В 12:00 Большая палата Конституционного суда начнет рассмотрение представления депутатов относительно положений Конституции, касающихся земли.