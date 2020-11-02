Если непогода застала в дороге: места для отстоя транспорта в Луганской области

Служба автомобильных дорог в Луганской области назвала места отстоя транспортных средств в период неблагоприятных погодных условий по Луганской области на период 2020 – 2021 годов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Эти места отстоя для транзитного большегрузного автотранспорта, автобусов междугородного сообщения и легковых авто. Каждый водитель, который оказался в затруднительной ситуации, может рассчитывать на помощь полицейских и спасателей, и переждать непогоду на одной из стоянок или месте отстоя транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования в случае возникновении ограничений в движении.

Перечень площадок отстоя транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования в случае возникновения ограничений в движении и других ситуаций:

Наименование автодороги / адресная привязка, км +, слева или справа.

Автодорога Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк, адресная привязка – 2 км + 400 слева, 18 км +724 слева, 40 км +780 справа (АЗС), 41 км + 150 справа, 60 км +921 слева.

Автодорога Н-26 Чугуев – Меловое, адресная привязка – 143 км +625 слева, 158 км + 150 слева, 165 км + 750 слева (кафе), 180 км + 030 слева, 201 км + 800 справа, 229 км + 000 слева, 254 км + 300 справа (пункт питания), 297 км +100 справа.

Автодорога Р-22 КПП «Красная Таловка» – Луганск, адресная привязка – 0 км + 200 слева (пункт питания), 34 км + 300 справа (магазин), 40 км + 950 слева (АЗС, магазин).

Автодорога Р-66 КПП «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск, адресная привязка – 24 км + 500 справа, 64 км + 090 справа (кафе), 132 км + 200 справа, 187 км + 900 справа.



Кроме того, Служба автомобильных дорог обращается к водителям с просьбой быть бдительными и предельно внимательными, соблюдать требования Правил дорожного движения и обращать внимание на предупредительные знаки в местах проведения дорожных работ.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону диспетчера Службы автомобильных дорог в Луганской области – +380 (64) 524 11 25, +380 (50) 305 16 49.