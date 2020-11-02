В Станице Луганской реконструируют здание поссовета: здесь будет новый ЦПАУ. ФОТО

На прошлой неделе началась реконструкция здания Станично-Луганской поселкового совета под размещение будущего центра предоставления административных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

Сейчас продолжаются первые демонтажные работы. Подрядная организация демонтирует старые окна, частично потолок, пол, межкомнатные перегородки и двери.



Все это происходит в рамках реализации Программы ООН «Восстановление и развития мира” и Компонента “Местное самоуправление и реформа по децентрализации власти”. Проект предусматривает полную реконструкцию здания, обустройство помещений, оснащение современной техникой, что позволит предоставлять административные услуги населению в удобный способ и в короткий срок.

Фото: Станично-Луганская РГА

Фото: Станично-Луганская РГА

Фото: Станично-Луганская РГА

Фото: Станично-Луганская РГА