Первые пострадавшие от пожаров на Луганщине уже получат компенсации из госбюджета

По результатам первых заседаний временной комиссии по рассмотрению вопросов выплаты денежной помощи из государственного бюджета пострадавшим от чрезвычайной ситуации природного характера, возникшей в сентябре-октябре 2020 на территории Северодонецкого городского совета (далее – Комиссия), на которых рассматривались дела пострадавших, принято решение комиссии о предоставлении такой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации г. Северодонецк.

Так, распоряжениями руководителя ВГА г.Северодонецк Александра Стрюка №747 и №755 Управлением труда и социальной защиты населения военно-гражданской администрации города Северодонецк Луганской области выплачена помощь первым пострадавшим.

Заседания Комиссии проводятся ежедневно.