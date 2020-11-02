Гайдай рассказал о планах на 2021 год

На 2021 год Сергей Гайдай запланировал несколько проектов в Луганской области: строительство больницы и железнодорожного сообщения, ремонт дорог, а также модернизацию Попаснянского водоканала.

Об этом глава ЛОГА рассказал в своем видеообращении в социальной сети Facebook, передает Час Пик.

Как известно, ранее Сергей Гайдай посетил Вену. Там он подписал меморандум о взаимопонимании между компанией “Фамед Iнжиниринг ГмбХ” и Луганской облгосадминистрацией, касающийся строительства областной больницы.

Глава ЛОГА рассказал, что представители австрийской компании уже в ближайшие дни посетят Луганщину.

“Надеюсь, что за зимний период будет разработана проектная документация и мы в следующем году получаем победителя тендера. Тендер будет проводиться европейскими представителями, это их деньги, это их выбор. И мне бы очень хотелось чтобы мы в следующем году начали строительство Луганской больницы”, – сказал Гайдай.

Он также отметил, что в следующем году заканчивается ремонт всех основных магистральных дорог Луганщины. После этого ремонтироваться будут районные и коммунальные дороги.

Еще один из планов Гайдая на 2021 год – строительство новой железнодорожной ветки. Она должна соединить несколько районов Луганщины со всеукраинской сетью.

Кроме того, по словам Гайдая, на 2021 год запланирована модернизация Попаснянского водоканала.

“Главное, чтобы мы не останавливались, чтобы двигались дальше. Закончим дорогу железнодорожную, построим больницу обязательно, модернизацию сделаем Попаснянского водоканала. Мы все сделаем, все запланированное. Главное – не останавливаться”, – добавил Гайдай.